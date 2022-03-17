«Русские должны были устраниться сами». Нашу страну официально вычеркнули из биатлона

Международный союз биатлонистов (IBU) теперь официально вычеркнул Россию из мирового биатлона. Организация инициировала процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФР).

Этого стоило ожидать.

«За гранью понимания»

Всё началось ещё 2 марта, когда IBU изменил решение о порядке выступления российских и белорусских биатлонистов на международных турнирах. Изначально организация допускала всех спортсменов, но при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

Но в начале марта мнение резко изменилось – российские и белорусские атлеты были отстранены от турниров. Тогда же Исполком IBU сообщил, что обсудит возможное лишение членства СБР и БФР в организации на заседании 17 марта. Такое предложение поступило от одного из подразделений организации – BIU, отвечающего за обеспечение целостности биатлона.

По мнению BIU, всё это необходимо, чтобы «выразить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом, а также защитить честность соревнований IBU и безопасность их участников на спортивных и неспортивных мероприятиях». Кажется, уже тогда стало ясно, к чему всё идёт.

«Думаю, все идёт к тому, что нас и белорусов, скорее всего, исключат из Международного союза биатлонистов. Я считаю, что это незаконно, – рассуждал тогда двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Потому что спортсмены и тренеры не нарушили ни одного пункта конституции IBU. Дисквалифицировать по национальному признаку спортсменов и спортивные федерации — это за гранью понимания. Это всё печально не только для нас, но и для всего мирового биатлона. Конечно, эти соревнования уже не будут такими полноценными».

«Решение уже принято»

По истечении двух недель было принято довольно ожидаемое решение. IBU начал процедуру лишения членства СБР и БФР. Об этом федерации были уведомлены ещё накануне. Вот только решение пока не окончательное, у СБР и БФР есть неделя на ответ. После получения ответов IBU ещё раз обсудит всё, чтобы уже вынести итоговый приговор.

«Отстранение будет регулярно пересматриваться исполкомом до очередного конгресса в сентябре 2022 года и будет зависеть от будущего развития ситуации и поведения отстранённых федераций. Обе национальные федерации были проинформированы о решении вчера, и у них есть семь дней на ответ. По истечении этого срока исполком рассмотрит ответы и примет окончательное решение об отстранении», – заявил IBU.

Интересна формулировка, с которой вынесено решение. Во-первых, отстранение будет регулярно пересматриваться вплоть до сентября 2022 года, когда будет очередной конгресс. Во-вторых, напрямую не говорится, что федерации могут оспорить это решение. Они могут лишь дать некий ответ, после которого отстранение будет признано официально.

Особо выделяется и причина, по которой принято такое решение. По мнению IBU, россияне и белорусы не выполнили свои «гуманитарные обязательства в духе конституции IBU». Что под этим понимается – неизвестно. Всё туманно и неясно.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров уже отреагировал на предстоящее отстранение. По мнению главы организации, подобное решение навеяно политическими мотивами.

«Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку. Ни СБР как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU. Мы были и остаёмся верны основополагающим принципам олимпизма и Олимпийской хартии, которые напрямую нарушены этим решением. СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаём себе отчёт, что решение в отношении нашей федерации уже принято», — пояснил Майгуров.

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Вице-президент СБР Алексей Нуждов сообщил, что и СБР, и Министерство спорта России были готовы к такому решению. Сейчас идёт обсуждение направлений дальнейшей работы.

«Они должны были устраниться сами»

Решение, несмотря на то что было ожидаемым, вызвало в России резонанс. Старший тренер сборной России Юрий Каминский считает, что бесполезно подавать жалобы и апелляции на отстранение.

«Подавать жалобы, апелляции – бесполезное занятие, мне кажется. Реакция Запада понятна. В судах, где чёрное называют белым, а белое – чёрным, спорить бесполезно. IBU – политическая организация. Посмотрите на их состав. В правлении толком и биатлонистов нет. Страны, которые развивают биатлон, не представлены там. Частично шведы, но они только в последнее время стали двигаться. Главный там – чех (вице-президент Иржи Гамза), баскетболист, годзилла этот», — выразил недовольство Каминский.

Злость по поводу решения выразила даже двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, которая обычно сдержанно высказывается на разные темы.

«Сейчас идёт геноцид в отношении наших стран. Со всех сторон. Показывают своё лицо все эти комитеты. Стало быть, они не имеют своего мнения. То есть они просто слушаются. Поэтому это делают. Может быть, они этого не хотели, но там так положено.Конечно, так не должно делаться. Спортсмены совершенно не связаны с политикой. Но все эти вещи уже на протяжении стольких лет происходят! Так что это уже привычное дело. Спортсменов впутывают в политику с 2014 года. Что тут говорить?» — посетовала Зайцева.

Иностранцы же, кажется, совершенно не против отстранения российских и белорусских спортсменов. Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе считает, что СБР должен был сам покинуть IBU ещё в конце февраля.

«Это должен был решать не IBU. Союз биатлонистов России должен был принять решение сам, потому что, если у них есть хоть капля уважения, они должны были устраниться сами», — пояснил он.

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Олимпийский чемпион Тарьей Бё также поддержал решение IBU. По его мнению, хоть спорт и не связан с политикой, поступить иначе было нельзя.

«Я думаю, что это правильно. Мы как мир спорта должны в каком-то смысле показать, что мы тоже относимся к этому серьёзно. Хотя мы и не политики, это важная часть коммуникации и индустрии развлечений. Лучшее средство давления – это занять чёткую позицию», — рассказал Бё.

Что будет дальше – пока неясно. Но, кажется, российский и белорусский биатлон могут выпасть из международной элиты надолго.