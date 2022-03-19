Александр Логинов стал 13-м в зачёте гонок преследования на Кубке мира

Француз Кентен Фийон Майе завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования. Ставшего вторым шведа Себастиана Самуэльссона он опередил почти на 100 очков. На третье место благодаря победе в последнем пасьюте сезона вышел немец Эрик Лессер.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине и не принимали участия в трёх последних этапах Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины

Итоговый зачёт гонок преследования



1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 379.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 282.

3. Эрик Лессер (Германия) – 253.

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 244.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 217.

6. Симон Детьё (Франция) – 201.

12. Антон Смольский (Беларусь) – 152.

13. Александр Логинов (Россия) – 151.

24. Эдуард Латыпов (Россия) – 113.