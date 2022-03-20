Американка Хлоя Левинс сообщила о расставании со Стурлой Холм Легрейдом

Олимпийский чемпион в эстафете, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд расстался с американской биатлонисткой Хлоей Левинс, сообщает VG.
Левинс сообщила изданию, что их отношения с Легрейдом закончились ещё перед началом сезона-2021/2022.
Фото: https://www.instagram.com/p/CNXYkO_Awrw/?utm_medium=copy_link
О романе биатлонистов стало известно осенью 2020 года. Легрейд стал прорывом сезона-2020/2021. Он до последней гонки сезона боролся за «Большой хрустальный глобус» с соотечественником Йоханнесом Бё, но в итоге стал вторым.
Также Стурла завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения): в составе сборной Норвегии он выиграл две эстафеты и стал победителем индивидуальной гонки и масс-старта. При этом к соревнованиям он готовился вместе с Левинс.
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