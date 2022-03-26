Падин объяснил, почему Алимбекова и Смольский после Кубка СБР вернулись в Беларусь

Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин рассказал, почему Динара Алимбекова и Антон Смольский после Кубка Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе улетели на родину. Они не стали участвовать в чемпионате России, который пройдёт в Тюмени.



«Так ведь заранее планировали, что они побегут только в Уфе. У Антона действительно есть травма, лечение которой откладывали на потом. По Динаре ничего не могу сказать, я ведь теперь мужской тренер.



Проще ли работать с парнями, чем с девушками? В каких-то моментах проще, в каких-то сложнее. Понятно, что психология у девушек более ранимая, там в выражениях, и не только в них, надо быть очень аккуратным», — цитирует Падина телеграм-канал «Арена Урала».