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«Поначалу энтузиазма не наблюдалось». Тренер белорусов – об участии в российских стартах

«Поначалу энтузиазма не наблюдалось». Тренер белорусов – об участии в российских стартах
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Старший тренер сборной Беларуси по биатлону, российский специалист Андрей Падин рассказал, как в команде восприняли решение участвовать в финале Кубка России и чемпионате России после вынужденного досрочного завершения сезона.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в заключительных этапах Кубка мира.

«Поначалу особого энтузиазма не наблюдалось, многим после тяжелого олимпийского сезона хотелось подольше побыть дома. Но сейчас уже говорят по-другому: здорово, что мы участвуем в двух российских стартах. Так бы сидели дома, только тренировались, а через три-четыре дня надоели бы друг другу…», — приводит слова Падин телеграм-канал «Арена Урала».

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