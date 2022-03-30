Кристина Резцова: было расстройство, что не дали пробежать на ЧР по лыжным гонкам

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что её не пустили на чемпионат России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.

«Было небольшое расстройство, что не дали пробежать на чемпионате России по лыжам в Сыктывкаре, но правила есть правила. Но в будущем я бы хотела попробовать. Начать с каких-то летних стартов, куда можно заявиться, и получить необходимые очки, чтобы иметь возможность соревноваться зимой.

Хочется пробежать как можно больше гонок и сравниться с сильнейшими лыжницами — это очень интересно.

Новые санкции в биатлоне? Я не буду это комментировать. Не знаю, что там будет дальше. Пока мы только заканчиваем сезон. Пока начнётся следующий, пройдёт ещё много времени.

Сил выигрывать, видимо, уже не хватает (улыбается). А выходить и делать свою работу — хватает. Я кайфую от этого, вне зависимости от уровня соревнований. Вы просто не представляете, каково это: весь год тренироваться, делать по сто изготовок за тренировку, а потом выходить и всё это выплёскивать, показывать, для чего ты это делал. Я кайфую от каждой гонки: чемпионат России, Кубок мира — без разницы», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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