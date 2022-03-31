Кристина Резцова рассказала, чем занималась в перерывах между эстафетами

Российская биатлонистка Кристина Резцова, комментируя решение выступить в сингл-миксте и смешанной эстафете на чемпионате России, рассказала, как провела время между стартами. В сингл-миксте она в паре с Петром Пащенко заняла четвёртое место. Смешанная эстафета на чемпионате России проходит в эти минуты. Резцова выступает за команду ХМАО-Югра. Помимо неё, в сборную вошли Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков и Семён Сучилов.
«Чем занималась в перерыве между эстафетами? Лежала, задрав ножки, кушала, пила, даже не вставала. Мне приносили номер, патроны, ботинки сушили, а я просто лежала звёздочкой и всё. Я скушала банан, печеньки, энергетический гель, в общем всё, что попадалось под руку. Сначала не хотелось есть, а потом было желание нормально плотненько подкрепиться», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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