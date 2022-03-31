Кристина Резцова объяснила, как решилась пробежать сразу две эстафеты в один день

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о решении пробежать сразу две эстафеты в один день. Сегодня, 31 марта, Резцова в паре с Петром Пащенко заняла четвёртое место в сингл-миксте на чемпионате России. Также Кристина принимает участие в смешанной эстафете.

«Меня спросили, какую эстафету хочу бежать. Я сказала, что и ту и другую. Вроде сперва всё в шутку было, а потом говорят: «Хочешь? Беги». Я подумала: «Почему бы не попробовать?» Всегда было желание две гонки сбегать в один день, посмотреть, насколько будет тяжело. Думала, что будет тяжелее, но благо получилось распределить силы на все три круга, и финиш отработала. Особенно довольна второй гонкой.

Я бегаю всё, что можно, потому что силы есть. Хотела бежать лыжные старты, но не допустили, поэтому здесь бегу по максимуму. Силы есть, желание есть, раз осталось так мало гонок, значит, надо выплеснуть всё здесь и сейчас и оставить силы и эту мотивацию на следующий сезон», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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