Губерниев пояснил, почему С.Фуркад избежит проблем из-за поддержки российских биатлонистов
Поделиться
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поступок бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, старшего брата пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада. На чемпионате мира среди юниоров, который прошёл в Солджер-Холлоу (США) в феврале, Фуркад-старший приклеил изображение флага России на вакс-кабину в знак поддержки отстранённых спортсменов
«Мне тоже жалко российских спортсменов. Симон Фуркад — молодец. Спасибо ему большое. У Фуркада из-за этого никаких проблем не будет, потому что он живёт в демократической Франции», — рассказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 1 апреля 2022
-
13:38
-
13:16
-
12:42
-
10:58
-
10:13
-
09:49
-
09:48
-
09:33
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:35
-
07:48
- 31 марта 2022
-
18:44
-
13:51
-
13:39
-
13:28
-
12:55
-
12:48
-
12:15
-
12:09
-
10:36
-
10:26
-
10:00
-
09:37
- 30 марта 2022
-
20:24
-
20:11
-
18:57
-
15:31
-
15:19
-
15:02
-
14:36
-
14:28
-
14:23
-
14:08
Партнерский контент