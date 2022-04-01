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Губерниев пояснил, почему С.Фуркад избежит проблем из-за поддержки российских биатлонистов

Губерниев пояснил, почему С.Фуркад избежит проблем из-за поддержки российских биатлонистов
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поступок бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, старшего брата пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада. На чемпионате мира среди юниоров, который прошёл в Солджер-Холлоу (США) в феврале, Фуркад-старший приклеил изображение флага России на вакс-кабину в знак поддержки отстранённых спортсменов

«Мне тоже жалко российских спортсменов. Симон Фуркад — молодец. Спасибо ему большое. У Фуркада из-за этого никаких проблем не будет, потому что он живёт в демократической Франции», — рассказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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