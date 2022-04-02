Российская биатлонистка Маргарита Васильева по личным причинам завершила карьеру

Российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила её тренер Людмила Панова.

«Маргарита по личным причинам завершила карьеру», — цитирует ТАСС Панову.

В августе 2021 года Васильева рассказала о финансовых трудностях в связи с отбыванием дисквалификации. Напомним, в сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.

Васильевой 30 лет, она является чемпионкой России, обладательницей Кубка России. В составе эстафетной команды одержала победу на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В том же сезоне Васильева была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Летом прошлого года Васильева отобралась в состав сборной на летний чемпионат мира. Зимой выступала на «Ижевской винтовке».