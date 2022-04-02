Российская биатлонистка Маргарита Васильева по личным причинам завершила карьеру

Российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила её тренер Людмила Панова.
«Маргарита по личным причинам завершила карьеру», — цитирует ТАСС Панову.
В августе 2021 года Васильева рассказала о финансовых трудностях в связи с отбыванием дисквалификации. Напомним, в сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.
Васильевой 30 лет, она является чемпионкой России, обладательницей Кубка России. В составе эстафетной команды одержала победу на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В том же сезоне Васильева была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
Летом прошлого года Васильева отобралась в состав сборной на летний чемпионат мира. Зимой выступала на «Ижевской винтовке».
- 2 апреля 2022
-
12:13
-
11:38
-
11:33
-
11:31
-
11:24
-
11:17
-
11:07
-
10:45
-
10:39
-
10:34
-
10:27
-
10:17
- 1 апреля 2022
-
19:22
-
18:26
-
18:08
-
16:55
-
16:52
-
16:04
-
14:08
-
13:38
-
13:16
-
12:42
-
10:58
-
10:13
-
09:49
-
09:48
-
09:33
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:35
-
07:48
- 31 марта 2022
-
18:44
-
13:51
-
13:39