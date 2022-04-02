Никита Поршнев — о масс-старте: тяжело было всем. Лыжи ехали туго

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал завоевание бронзы в масс-старте на чемпионате России – 2022, который проходит в Тюмени.
«Сегодня тяжело было всем. Я начал закисляться и где-то на втором-третьем круге понял, что надо немножко сбавлять и больше рассчитывать на стрельбу, что и делал. На последнем круге думал, что смогу побороться, но самочувствие пока оставляет желать лучшего, потому было тяжеловато. Раньше выигрывал финиши, но сегодня всё связано с самочувствием. Не знаю, в эстафете была трасса чуть покороче, потому силы остались. Здесь по такой трассе, если бы она была более скоростная, я бы поборолся. Сегодня лыжи туго у всех ехали, поэтому тот, кто был функционально лучше готов, тот и проявил себя», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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