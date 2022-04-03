Куклина: не справилась на последнем рубеже – этим выстрелом лишила себя медали масс-старта
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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала результаты женского масс-старта на 12,5 в рамках чемпионата России в Тюмени.
Куклина финишировала на пятой позиции, уступив победительнице гонки Кристине Резцовой 39,5 секунды и допустив единственный промах на заключительном огневом рубеже.
«Тяжелое функциональное состояние. Думаю, тут всё в совокупности. Есть нагрузка, которая пошла не в то русло – поэтому добегаем конец сезона на чём есть. Конечно, под конец гонки кончились силы – как по-другому. Трасса всегда хорошо подготовлена. Плохо, что не справилась на последнем огневом рубеже – этим выстрелом лишила себя медали», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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