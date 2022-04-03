Кристина Резцова высказалась о резонансных словах Елены Вяльбе в адрес Вероники Степановой

Призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как бы она отреагировала на критику со стороны главы ФЛГР Елены Вяльбе, которую она ранее адресовала лыжнице Веронике Степановой.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе упрекнула олимпийскую чемпионку в эстафете Веронику Степанову в «звёздной болезни» и излишней медийности. Лыжница ответила, что не чувствует за собой вины.

«Я считаю, что это такая же часть работы, как и бегать. Я не понимаю спортсменов мирового уровня, которые не говорят на камеру. В любом случае спорт — это для людей, для болельщиков. Почему я должна уходить, закрываться и не отвечать на какие-то вопросы, в которых спрашивают моё мнение? Во всём должна быть грань, но это часть работы. Журналисты меня за этот сезон парочку раз выбесили (смеётся). На самом деле, я бы не сказала, что было много косяков. Только по началу сезона, но там ошибка шла не от них, а от меня, потому что я очень открытый человек и иногда говорю больше, намного больше, чем нужно», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.