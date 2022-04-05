«За свои ошибки я поплатилась сама». Маргарита Васильева — о завершении карьеры

Российская биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала пост в своих соцсетях, в котором прокомментировала завершение карьеры.
«Я завершила свою биатлонную карьеру. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, она мне помогала и всегда мотивировала.
Хочу сказать огромное спасибо своему личному тренеру Пановой Людмиле Павловне, это тренер с большой буквы. Благодаря ей я занимала хорошие места. Хочу поблагодарить свою школу и директора, вы мне всегда помогали и поддерживали меня. За свои ошибки я поплатилась сама», — написала Васильева.
Напомним, в сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.
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