Куклин: после слов главы СБР можно предположить, что по нашим спортсменам уже всё решено

Михаил Куклин, муж и личный тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, резко отреагировал на новость о том, что Союз биатлонистов России (СБР) в следующем сезоне планирует провести «российско-китайские игры». Об этом ранее заявил президент СБР Виктор Майгуров.
«Президент СБР уже говорит о каких-то китайских играх в декабре. Можно предположить, что по нашим спортсменам всё УЖЕ решено окончательно и бесповоротно.
В этом году наш биатлонист может стать чемпионом Китая по биатлону, а также победителем Кубка Алибабы.
Интересно, на этих играх будут участвовать 5 наших и 5 китайцев? Или все наши регионы получат заветные приглашения? Если первый вариант, то эстафетное серебро (как минимум) у нас в кармане!» — написал Куклин в своём телеграм-канале.
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