В сборной Украины подтвердили, что россиянки Дарьи Сидоровой не будет в команде

Тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев подтвердил, что бывшей российской биатлонистки Дарьи Сидоровой не будет в составе национальной команды. Ранее сообщалось, что Сидорова уволена из состава сборной Украины Министерством по делам молодёжи и спорта. Биатлонистка не успела дебютировать за Украину на международном уровне, но уже выступала на чемпионате страны.
«Даша на данный момент не входила в состав команды, не получала зарплату, да и с получением паспорта у неё возникли сложности – был только вид на жительство. В создавшейся ситуации мы не видим возможности продвижения этого вопроса, и Сидоровой также не будет в команде.
Всех спортсменок, выехавших в Россию, мы уволили. Речь идёт о Екатерине Бех, Оксане Москаленко и Ольге Абрамовой. По результатам сезона они не выполнили критерии ни на получение зарплаты, ни на попадание в состав сборной. В то же время Надежда Белкина и Анастасия Рассказова остаются и на зарплатной ставке, и в сборной команде», — приводит слова тренера biathlon.com.ua.
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