«Принимаю всё как есть!» Уволенная из сборной Украины Абрамова опубликовала новый пост
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Натурализованная российская биатлонистка Ольга Абрамова, которую ранее исключили из состава сборной Украины, сделала новую публикацию в социальных сетях. Официальной причиной увольнения стало невыполнение критериев попадания в команду. Абрамова призналась, что была удивлена, прочитав новость об отстранении.
«— Вы так спокойны! Что принимаете?
— Принимаю всё как есть!» — подписала снимок Абрамова, добавив эмодзи «сердце» и «руки, поднятые вверх».
Фото: из личного архива Ольги Абрамовой
Ранее стало известно, что украинские биатлонистки Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Юлия Журавок и Кристина Дмитренко направили письмо министру молодёжи и спорта Украины Вадиму Гутцайту с просьбой не исключать Абрамову из сборной страны.
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