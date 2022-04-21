Лиза Виттоцци перенесла операцию и показала фото из больницы. Губерниев отреагировал

Бронзовый призёр 2018 года в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци перенесла операцию. Спортсменка рассказала об этом в соцсетях и выложила фотографию из больницы.
«Операция прошла хорошо. Наконец-то я могу дышать обеими ноздрями. Может показаться, что в этом нет ничего особенного, но это не так.
Я в порядке, но мне потребуется несколько недель на восстановление. Спасибо всем за поддержку», — написала Виттоцци.
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Виттоцци. Он оставил в комментариях несколько эмодзи с изображением сердечка.
Фото: из личного архива лизы виттоцци
Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону начнётся в конце ноября.
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