Лиза Виттоцци перенесла операцию и показала фото из больницы. Губерниев отреагировал

Бронзовый призёр 2018 года в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци перенесла операцию. Спортсменка рассказала об этом в соцсетях и выложила фотографию из больницы.

«Операция прошла хорошо. Наконец-то я могу дышать обеими ноздрями. Может показаться, что в этом нет ничего особенного, но это не так.

Я в порядке, но мне потребуется несколько недель на восстановление. Спасибо всем за поддержку», — написала Виттоцци.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Виттоцци. Он оставил в комментариях несколько эмодзи с изображением сердечка.

Фото: из личного архива лизы виттоцци

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону начнётся в конце ноября.

Александр Поварницын тестирует тредбан: