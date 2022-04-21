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Источник: Россию не лишат золота ЧМ-2017 из-за дисквалификации Волкова

Источник: Россию не лишат золота ЧМ-2017 из-за дисквалификации Волкова
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Сборная России сохранит золотую медаль в мужской эстафете на чемпионате мира 2017 года, несмотря на дисквалификацию российского биатлониста Алексея Волкова. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на главу Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грега Маккенну.

Таким образом, результаты Волкова будут аннулированы только на чемпионате России 2013 года.

Ранее стало известно, что Волков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил за употребление запрещённого фенотерола. Россиянин употреблял препарат в марте 2013 года. Его дисквалифицировали на два года.

Напомним, кроме Волкова, в состав сборной России в эстафете на ЧМ-2017 входили Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

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