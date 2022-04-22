35-летний австрийский биатлонист Юлиан Эберхард завершил карьеру

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард объявил о завершении спортивной карьеры. В ноябре спортсмену исполнилось 35 лет.
«После долгих раздумий я решил завершить свою карьеру. Я соревновался на Кубке мира с 2006 года и с тех пор каждый день жил биатлоном. Теперь я с нетерпением жду возможности открыть новые горизонты, развиваться профессионально и уделять больше времени своей семье.
Первая победа на Кубке мира, домашний чемпионат мира в Хохфильцене с атмосферой, о которой только можно было мечтать, и медалью в эстафете запомнились мне особенно.
Чтобы построить успешную спортивную карьеру, нужно много людей вокруг, поэтому я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто сопровождал меня на этом пути», – приводит слова Эберхарда Laola1.
Юлиан Эберхард дважды в карьере добирался до третьего места на чемпионатах мира. На домашнем первенстве планеты в Хохфильцене (Австрия) спортсмен завоевал бронзовую медаль в мужской эстафете. На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) Эберхард впервые добрался до пьедестала в личной гонке, финишировав третьим в масс-старте.
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