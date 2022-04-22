Как же теперь смеяться над скандинавами, называя их астма-допингистами, если российский чемпион мира не лучше?

Биатлонист Волков попался на препарате от астмы. Козырей против норвежцев больше нет

В российском биатлоне — новый допинг-случай, и снова в пока ещё золотой четвёрке мужской эстафеты Сочи-2014. После допинговых проблем Евгения Устюгова последовала дисквалификация забойщика Алексея Волкова, хотя его кейс не повлияет на олимпийскую медаль.

В деле замешана печально известная Московская антидопинговая лаборатория: там прикрыли две положительные пробы, взятые в марте 2013 года на чемпионате России. В тестах нашли фенотерол — противоастматическое вещество, на которое у Волкова в тот момент не оказалось терапевтического исключения.

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И это особенно иронично.

Ведь астма — типично норвежская история, над которой уже больше десяти лет потешаются российские болельщики как биатлона, так и лыж, презрительно называя скандинавских спортсменов астматиками. Сейчас под прицелом лыжи (тренд задал Мартин Йонсруд Сундбю в 2016-м, попавшись на передозировке противоастматического сальбутамола), но в начале десятых годов спортивная Россия гораздо активнее следила за более успешным биатлоном.

Алексей Волков завершил карьеру в 2020-м Фото: РИА Новости

Так сложилось, что скорость норвежских биатлонистов (россияне, кроме Максима Чудова, всегда брали точной стрельбой и сбалансированностью) стало принято объяснять астмой. Уле-Эйнара Бьорндалена, Туру Бергер, Эмиля Хегле Свендсена и остальных клеймили астматиками и допингистами, даже не зная, есть ли у них официальный диагноз.

И не разобравшись, что противоастматические, во-первых, не дают прибавки в скорости, а во-вторых, либо разрешены в определённых дозах, либо допустимы после получения терапевтического исключения.

В российском биатлоне тоже был свой астматик — как раз Алексей Волков, и это не то чтобы скрывалось. Фамилия Волкова, который всегда был суперточным, но медленным биатлонистом, всегда фигурировала в фанатских спорах между патриотично настроенными зрителями и теми, кто мыслил более широко и либерально. Я сама дискутировала с родственниками — болельщиками, полюбившими биатлон благодаря репортажам Дмитрия Губерниева.

Алексей Волков в 2017-м Фото: РИА Новости

«Твои норвежцы — астматики!» — с претензией говорили мне после очередной гонки, в которой кто-то из норвежцев или норвежек прибегал на вершине скоростного протокола.

«Но посмотрите на Волкова, — отвечала я. — Он тоже астматик, но ведь тащится, как черепаха!» (Конечно, такое сравнение недопустимо для журналистского текста, но для семейного разговора у телевизора — вполне).

Волков так и не ускорился, но стал своеобразным талисманом российской команды: с ним в составе Россия выиграла мужскую эстафету на ОИ-2014 и ЧМ-2017, но олимпийское золото уже почти ушло к немцам из-за допинга у Евгения Устюгова. Золото чемпионата мира остаётся — это официально подтвердили в Независимом органе по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU).

«Золотая» четвёрка россиян на ЧМ-2017 Фото: Stanko Gruden/Getty Images

Так что забавно, что камнем преткновения для одного из самых титулованных российских биатлонистов стала именно астма, и не из-за злостного нарушения, а, скорее, по халатности — ведь ещё до 2013 года Волков оформлял ТИ по всем правилам. Видимо, к ЧР он не успел его продлить, а в Московской лаборатории спортсмену решили помочь – тогда «добрый» Григорий Родченков и его помощники всем помогали.

Получается, российские болельщики потеряли важнейший козырь в закидывании норвежцев обвинениями. У скандинавов попался только Сундбю — так что 1:1.