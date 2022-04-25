Дмитрий Губерниев признался, что мог не попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как мог не поехать на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли с 4 по 20 февраля. По словам Губерниева, он перенёс коронавирусную инфекцию незадолго до Олимпиады.
«Была история с Заниным и его поездкой, которая чуть не стоила мне Олимпиады. Потому что я тоже заболел и со страшной силой лечился, но, слава богу, успел.
Была лёгкая форма, насморк и горло. Мы успели прилететь домой и заболели.
Я перенёс все самолёты и улетел (в Пекин. — Прим. «Чемпионата») на самом последнем через Стамбул. Прилетел и сдал сомнительный тест — там они чувствительные», — рассказал Губерниев в подкасте «Голос биатлона».
Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022:
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