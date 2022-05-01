Серохвостов — Мироновой: ты мне вообще квартиру обещала, что-то не вижу ключей у себя

Российский биатлонист Даниил Серохвостов отреагировал на пост Светланы Мироновой с подборкой эпатажных селфи.

«Ну как выбрать одно, когда хороши все? Предлагаю поменять название канала на «Заметки нарцисса», — подписала снимки Миронова.

«Заметки Даниила. Ты мне вообще квартиру обещала, я не вижу что-то ключей у себя», — написал Серохвостов. «У Даниила свои заметки. В Москве?» — ответила Даниилу Миронова.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов и Миронова, как и другие российские биатлонисты, не смогли завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).