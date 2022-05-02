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Доротея Вирер показала пляжные фотографии

Доротея Вирер показала пляжные фотографии
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Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, представительница Италии Доротея Вирер опубликовала в своих социальных сетях свежие фотографии. Спортсменка показала, как проводит отпуск на одном из курортов.

Фото: из личного архива доротеи вирер

Фото: из личного архива доротеи вирер

Фото: из личного архива доротеи вирер

32-летняя Доротея Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны 2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

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