«Для счастья больше ничего не нужно». Кентен Фийон Майе показал милые фото с девушкой

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса» французский биатлонист Кентен Фийон Майе опубликовал красивые снимки со своей девушкой Лидией. Фотосессия прошла в Анси (Франция).

«Для счастья больше ничего не нужно», — подписал снимки Кентен, добавив эмодзи «сердце».

Фото: ypmedias

Фото: ypmedias

Фото: ypmedias

Напомним, в сентябре 2017 года у Лидии обнаружили рак. Из-за переживаний биатлонист не смог сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея), где выступил в трёх гонках и остался без медалей. После Игр стало известно, что Лидия успешно прошла курс химиотерапии и её состояние постепенно улучшилось.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кентен завоевал два личных золота – в индивидуальной гонке и пасьюте. А также три серебра – в спринте, мужской и смешанной эстафетах.