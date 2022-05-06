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Майгуров объяснил, почему Истомин был выбран тренером женской сборной России по биатлону

Майгуров объяснил, почему Истомин был выбран тренером женской сборной России по биатлону
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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, почему Артём Истомин был выбран на должность тренера женской сборной России по биатлону.

«У данного специалиста есть определённый потенциал. За три года, которые он работает в Союзе биатлонистов России, он очень сильно вырос, прогрессировал. У него есть отличные новые идеи. Я никак не против Евгения Куваева, он, скорее всего, никуда не денется, будет привлечён к работе с той или иной командой. Но в плане новшеств, инициатив и методик в данном случае я предложил кандидатуру Артёма Истомина», — передаёт слова Майгурова с онлайн-конференции корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Напомним, ранее сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

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