Майгуров объяснил, почему Истомин был выбран тренером женской сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, почему Артём Истомин был выбран на должность тренера женской сборной России по биатлону.
«У данного специалиста есть определённый потенциал. За три года, которые он работает в Союзе биатлонистов России, он очень сильно вырос, прогрессировал. У него есть отличные новые идеи. Я никак не против Евгения Куваева, он, скорее всего, никуда не денется, будет привлечён к работе с той или иной командой. Но в плане новшеств, инициатив и методик в данном случае я предложил кандидатуру Артёма Истомина», — передаёт слова Майгурова с онлайн-конференции корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
Напомним, ранее сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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