Определён тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2022/2023

Сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

Группы централизованной подготовки сборной возглавят Юрий Каминский и Сергей Башкиров – в мужской команде, Михаил Шашилов и Артём Истомин – в женской.

Юниорскую сборную России по биатлону возглавит Владимир Брагин, главным тренером юношеской команды станет Юрий Векшин.

Ранее Каминский, Башкиров, Шашилов, Истомин, Брагин и Векшин получили одобрение исполкома Тренерского совета СБР.

Полные составы тренерских штабов и групп будут представлены позднее.

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