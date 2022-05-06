Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Определён тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2022/2023

Определён тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2022/2023
Комментарии

Сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

Группы централизованной подготовки сборной возглавят Юрий Каминский и Сергей Башкиров – в мужской команде, Михаил Шашилов и Артём Истомин – в женской.

Юниорскую сборную России по биатлону возглавит Владимир Брагин, главным тренером юношеской команды станет Юрий Векшин.

Ранее Каминский, Башкиров, Шашилов, Истомин, Брагин и Векшин получили одобрение исполкома Тренерского совета СБР.

Полные составы тренерских штабов и групп будут представлены позднее.

«Очень жалко девочку». Лыжница сборной России неожиданно ушла в биатлон — это ещё зачем? «Очень жалко девочку». Лыжница сборной России неожиданно ушла в биатлон — это ещё зачем?

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022