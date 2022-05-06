Чудов прокомментировал решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов прокомментировал решение Виктора Майгурова вновь баллотироваться на пост главы СБР.

«Любой действующий президент любой федерации имеет право идти на второй, третий, пятый, десятый срок, если его будут поддерживать. Поддерживаю ли я Майгурова? Я поддерживаю всех тех, кто проявляет инициативу.

Что касается совмещения поста президента СБР и главного тренера команды, то каждый человек должен заниматься каким-то одним делом, чтобы был конкретный результат», — сказал Чудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

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