Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Чудов прокомментировал решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР

Чудов прокомментировал решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов прокомментировал решение Виктора Майгурова вновь баллотироваться на пост главы СБР.

«Любой действующий президент любой федерации имеет право идти на второй, третий, пятый, десятый срок, если его будут поддерживать. Поддерживаю ли я Майгурова? Я поддерживаю всех тех, кто проявляет инициативу.

Что касается совмещения поста президента СБР и главного тренера команды, то каждый человек должен заниматься каким-то одним делом, чтобы был конкретный результат», — сказал Чудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

Новость по теме
Хованцев: переизбрание в СБР должно быть раньше, чтобы тренеров утверждало новое правление

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022