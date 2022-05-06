Хованцев: переизбрание в СБР должно быть раньше, чтобы тренеров утверждало новое правление

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал назначение Михаила Шашилова и Артёма Истомина тренерами женской сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

«Даже не знаю, почему Артёма Истомина решили выбрать тренером женской команды. Когда я ещё приглашал работать с командой — это был эксперимент. Женская команда — это, видимо, следующий эксперимент с ним. Можно сказать, СБР резко бросает его в шторм. Его кандидатура вызывает опасения. Было мнение, что правильно отдать Шашилову группу девочек, которых он тренировал, и попробовать подобрать ещё одну тренерскую бригаду. Это был бы более оправданный эксперимент со стороны СБР.

Майгуров пока ещё легитимный президент, поэтому он вправе определить тренерский состав. Возможно, если президентом СБР станет другой человек, то будут перестановки. Уже говорили, что это не очень хорошо. На будущее стоит запланировать, чтобы переизбрание в СБР проходило гораздо раньше — хотя бы в апреле, чтобы новое правление утверждало тренерский штаб», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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