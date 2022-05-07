Российский биатлонист Эдуард Латыпов поддерживал «Крылья Советов» на матче РПЛ с «Динамо»

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов посетил футбольный матч российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо» (5:2).

Спортсмен поддерживал «Крылья Советов» и был на трибуне стадиона «Солидарность Арена» в их футболке. После победы самарского клуба в 28-м туре чемпионата России Эдуард поздравил клуб.

Фото доступно в социальных сетях Эдуарда Латыпова.

«С победой, «Крылья», – написал Латыпов у себя в социальных сетях.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 41 очко в 28 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022