Легрейд продал 200 карточек со своими автографами и пожертвовал деньги украинским беженцам

Олимпийский чемпион в эстафете, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд продал у себя на сайте 200 карточек с автографами.
Все вырученные деньги спортсмен направил в фонд «Красный Крест» на помощь украинским беженцам. Сумма, которую получил Легрейд, составляет около 16 тысяч крон ($ 1,7 тыс.).
«В прошлом году я продал 100 карточек с автографами и тоже пожертвовал деньги. В этом году на мой сайт посыпались заказы, но у меня не было ни времени, ни возможности подписать карточки и отправить их больше чем 200 штук.
Приятно давать что-то фанатам и в то же время использовать полученное в благотворительных целях. Это хорошая традиция, которую я могу продолжать.
16 тысяч крон – хорошая сумма. Важно, чтобы мы помогали нуждающимся во время гуманитарного кризиса. Я выбрал фонд «Красный Крест», потому что верю, что они используют деньги по назначению и улучшают условия тех людей, которые были вынуждены покинуть Украину», – приводит слова Легрейда VG.
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