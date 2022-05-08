«Мы снова вместе». Тарьей Бё показал, где норвежцы проводят первый тренировочный сбор

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал солнечные фотографии с первого тренировочного сбора основной команды Норвегии при подготовке к сезону-2022/2023. Норвежцы тренируются на Мальорке (Испания).

«И мы снова вместе. Одна неделя на Мальорке… Летние каникулы в этом году начались рано», — подписал фото старший Бё.

слева — Йоханнес Бё, справа — Тарьей, по центру — Зигфрид Мазе Фото: из личного архива Тарьея Бё

на фото — Сиверт Баккен Фото: из личного архива Тарьея Бё

Фото: из личного архива Тарьея Бё

Напомним, в основной состав мужской сборной Норвегии по биатлону на сезон-2022/2023 вошли Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен, Филип Фьельд Андерсен и Сиверт Гутторм Баккен.

В тренерском штабе норвежцев по-прежнему присутствуют Эгиль Кристиансен и Зигфрид Мазе.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря.