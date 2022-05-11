Стурла Холм Легрейд обратился с вопросом к Себастиану Самуэльссону. Тот ответил

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, биатлонист сборной Норвегии Стурла Холм Легрейд обратился к чемпиону ОИ-2018 в эстафете, биатлонисту сборной Швеции Себастиану Самуэльссону. Легрейд поинтересовался у Самуэльссона, составит ли тот ему конкуренцию в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2022/2023.

«Поборемся за «Большой хрустальный глобус» в следующем сезоне?» — написал Легрейд в своих соцсетях, тегнув Самуэльссона.

«Давай», — ответил швед.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Легрейд и Самуэльссон стали вторым и третьим соответственно. Норвежец заработал 736 очков, швед — 717. Победу одержал двукратный олимпийский чемпион, француз Кентен Фийон Майе. У него 984 очка.

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