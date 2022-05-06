«Новая тренерская связка должна быть эффективной». Что ждёт сборную России по биатлону?

Будущее российского биатлона в предстоящем сезоне наконец-то стало обрисовываться. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в разговоре с журналистами приоткрыл завесу тайны, рассказав о том, кто будет тренировать сборную, как будет построен сезон и зачем в команду возвращается Виталий Норицын.

О тренерах сборной

По сути, кардинальных изменений в сборной не произошло. Мужские группы будут тренировать Юрий Каминский и Сергей Башкиров, а женские – Михаил Шашилов и Артём Истомин, занявший место Евгения Куваева. Такой выбор Майгуров объяснил тем, что Истомин постоянно предлагает какие-то новшества и изменения, двигая команду вперёд.

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Но интересно, скорее, даже не назначение Истомина, а тот тренер, который будет работать с ним в паре. В команду возвращается Виталий Норицын, в прошлом сезоне тренировавший сборную Болгарии и лучшую биатлонистку российской команды Кристину Резцову.

«Со стороны Артёма Истомина было высказано предложение привлечь к работе Виталия Норицына. В данном случае я придерживаюсь позиции, что не я или правление кому-то кого-то навязывает, а руководители групп предлагают нам кандидатуры. Если кандидатуры соответствуют критериям Минспорта, то мы соглашаемся с предложением тренеров. Главный в группе Артёма Истомина — он сам. Думаю, разумно, чтобы в паре с ним работал опытный тренер, у которого есть опыт работы не только в России, но и за рубежом, плюс работа с нашими спортсменками. Считаю, что связка Истомин — Норицын тоже должна быть эффективной», — пояснил Майгуров.

Виктор Майгуров Фото: РИА Новости

Тренер мужской сборной Болгарии Александр Касперович же, в отличие от своего коллеги, не интересовался возможной работой в России.



На самом деле, на место Истомина (и Норицына) претендовали и другие специалисты. Так, в команду мог войти и Андрей Падин, тренировавший женскую сборную Беларуси и Викторию Сливко, однако специалист решил сделать временную паузу в карьере, чтобы провести время с семьёй. Также в числе кандидатов был и Андрей Прокунин.

Окончательно сформированные тренерские штабы групп и их составы СБР планирует объявить на следующей неделе. При этом состав не будет изменён, даже если Виктора Майгурова не переизберут на новый срок в СБР. По словам действующего президента, это связано с тем, что специалисты выбирались коллегиальным решением.

О должности главного тренера

Если с тренерами групп всё ясно, то с другой необычной должностью в команде есть вопросы. После ухода из команды Валерия Польховского по состоянию здоровья в апреле 2021 года в сборной России не стало поста главного тренера. Между тем СБР постоянно возвращается к теме о необходимости этой должности в команде. Кажется, на этот вопрос точно ответить не может и сам Майгуров.

«Я не исключаю, что будет главный тренер, тем более у меня есть кандидат на эту должность — с одной стороны. С другой — прошедший сезон показал, что мы можем и без него, при наличии того, что у президента достаточно времени и он разбирается в спортивных вопросах. Хороший пример этому — наши соседи, где Елена Валерьевна Вяльбе, являясь и президентом, и главным тренером, эффективно управляет командами.



Моя позиция — абсолютно не вмешиваться в работу тренеров, которым мы дали полномочия и водрузили определённую ответственность. Но все же понимают, что за результат работы, федерации и спортсменов всё равно будет отвечать президент, не главный тренер. Не исключаю кандидатуру главного тренера, но в моём понимании он должен заниматься стратегией подготовки наших спортсменов, начиная с юношей, и в меньшей степени вмешиваться в тренировочный процесс. Я не за то, чтобы главный тренер предложил кандидатуры тренеров и всё, вариантов нет», — объяснил свою позицию глава СБР.



До начала сезона ещё много времени, поэтому кто знает, вдруг в команде всё-таки появится главный тренер. Ждём итогового решения.

О новых российских турнирах

В предстоящем сезоне после лишения членства СБР в IBU шансов на участие россиян в новом сезоне Кубка мира практически не остаётся. В связи с этим СБР активно работал совместно с Белорусской федерацией биатлона (БФБ) над календарём на предстоящий сезон. Так, помимо чемпионата России и Кубка СБР, в котором смогут участвовать и иностранные спортсмены, например, из Беларуси, будет создано ещё два турнира.



Первый – Кубок Содружества. Турнир будет состоять из пяти этапов: два пройдут летом, три – зимой на территории России и Беларуси. Кубок будет открытым, поэтому в нём сможет участвовать неограниченное количество спортсменов из разных стран. Беларусь уже официально будет выступать на турнире, диалоги с другими странами пока идут. В Кубке Содружества также сможет принять участие не только основная сборная России, но и команды регионов, которые возьмут названия «Россия 2», «Россия 3» и так далее.

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Кубок Содружества будет проходить отдельно от чемпионата России и Кубка СБР, чтобы биатлонисты могли выступать во всех турнирах. В календаре уже предусмотрены слоты для нового турнира.

Правда, тут СБР наткнулся на подводный камень, ведь IBU требует получать разрешение на проведение стартов с более чем двумя странами-участницами. Майгуров сказал, что вопрос будет улажен в процессе.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

«Думаю, будет прецедент, будем общаться, согласовывать или не согласовывать. Мы под такими санкциями, что не всегда должны обращать на них внимание. Если наше членство там приостановлено, то какие вообще обязанности лежат в итоге? Мы будем действовать по факту возникновения вопроса. Наша связь с IBU не прерывается, мы с ними общаемся. Буквально 2 мая мы провели очередную зум-конференцию по реализации нашей антидопинговой программы. Наш доклад был очень хорошо воспринят, получил высокую оценку, будем действовать дальше в этом направлении», — заявил он.

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Вторым турниром станет Спартакиада. Она будет проведена по аналогу той, что проходила в августе для летних видов спорта. Соревнования по биатлону на Спартакиаде планируются в те же дни, что и чемпионат мира, который должен состояться в Оберхофе с 8 по 19 февраля.

О переходе лыжницы Мекрюковой

В нынешнем сезоне биатлонная команда пополнилась лыжницей, бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира Натальей Мекрюковой. В конце апреля она вышла замуж за биатлониста Алексея Шевченко, а следом перешла в другой вид спорта. Наталья будет тренироваться в группе Михаила Шашилова.

Именно Шашилов вместе с Майгуровым загорелись идеей о пополнении биатлонной сборной лыжницами. Первые мысли появились ещё во время Олимпиады в Пекине.

«Это была инициатива Михаила Викторовича Шашилова. Мы обсуждали ещё зимой в период Олимпийских игр, что было бы неплохо попросить двух-трёх лыжниц. Мы понимали, что вопрос непростой, поэтому, прежде чем сделать то или иное предложение, мы пришли к Елене Валерьевне и обсудили этот вопрос. Она дала своё согласие благодаря тому, что у нас хорошие отношения. Конечно, она сказала, что окончательное решение за спортсменкой и её тренером», — рассказал Майгуров.

Наталья Мекрюкова Фото: Из личного архива спортсменки

В других странах подобный опыт заканчивался успехом. Так, олимпийская чемпионка Стина Нильссон в 2020 году решила перейти из лыж в биатлон. А уже в конце прошлого сезона она завоевала свою первую медаль на Кубке мира – бронзу в спринте Контиолахти. У Мекрюковой есть хороший шанс достичь аналогичных высот, тем более что международные турниры в следующем сезоне россиянам вряд ли светят, а значит, есть время адаптироваться в новом виде спорта.