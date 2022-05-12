Цветков: после 4-го места на ОИ поговорил с супругой. Позволил себе не сдерживать эмоции

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Максим Цветков ответил на вопрос о том, как жена поддерживает его после тяжёлых гонок.
«У нас свободные отношения. Если ты хочешь говорить что-то — говори. Не факт, что она всегда скажет, что я всё делаю хорошо. Её критику я также спокойно выслушиваю. Она, кстати, не очень любит смотреть соревнования, когда я бегу, потому что в некоторые моменты эмоции просто переполняют. Но мы всегда общаемся после гонок. Я ей рассказываю, как пробежал, что чувствовал. Для меня поддержка семьи — это самое основное. Если бы семья не поддержала в самый сложный период, то меня бы сейчас здесь не было, наверное. Но, вообще, я сам себе главный судья и главный тренер. Тем не менее первым человеком, с кем я поговорил после обиднейшего четвёртого места в первой гонке Олимпиады, когда всё решил промах последним выстрелом, была моя супруга. С ней я мог себе позволить не сдерживать эмоции. А в интервью или даже разговорах внутри команды я не могу открыться на сто процентов. Особенно когда эмоции слишком тяжёлые для меня», — цитирует Цветкова «35Медиа».
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022
- 12 мая 2022
-
11:11
-
10:50
-
10:32
-
09:16
-
09:01
- 11 мая 2022
-
14:46
-
14:39
-
11:01
-
10:38
-
10:12
-
09:34
-
08:31
-
07:30
-
00:06
- 10 мая 2022
-
17:04
-
16:59
-
15:50
-
00:12
- 9 мая 2022
-
21:42
-
18:48
-
18:18
-
17:59
-
17:32
-
12:35
-
12:20
-
09:43
- 8 мая 2022
-
23:42
-
19:39
-
17:31
-
14:34
-
11:53
- 7 мая 2022
-
19:59
-
17:00
-
11:49
-
11:34