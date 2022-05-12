Цветков: после 4-го места на ОИ поговорил с супругой. Позволил себе не сдерживать эмоции

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Максим Цветков ответил на вопрос о том, как жена поддерживает его после тяжёлых гонок.

«У нас свободные отношения. Если ты хочешь говорить что-то — говори. Не факт, что она всегда скажет, что я всё делаю хорошо. Её критику я также спокойно выслушиваю. Она, кстати, не очень любит смотреть соревнования, когда я бегу, потому что в некоторые моменты эмоции просто переполняют. Но мы всегда общаемся после гонок. Я ей рассказываю, как пробежал, что чувствовал. Для меня поддержка семьи — это самое основное. Если бы семья не поддержала в самый сложный период, то меня бы сейчас здесь не было, наверное. Но, вообще, я сам себе главный судья и главный тренер. Тем не менее первым человеком, с кем я поговорил после обиднейшего четвёртого места в первой гонке Олимпиады, когда всё решил промах последним выстрелом, была моя супруга. С ней я мог себе позволить не сдерживать эмоции. А в интервью или даже разговорах внутри команды я не могу открыться на сто процентов. Особенно когда эмоции слишком тяжёлые для меня», — цитирует Цветкова «35Медиа».

Новость по теме Максим Цветков рассказал, почему в 11-м классе решил сменить лыжи на биатлон

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022