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Немецкие биатлонисты Хорн и Фребель сыграли свадьбу

Немецкие биатлонисты Хорн и Фребель сыграли свадьбу
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Немецкие биатлонисты Антониа Фребель и Филипп Хорн сыграли свадьбу. Спортсмены расписались и провели церемонию бракосочетания.

Фото: insuedthueringen.de

На ней присутствовали известные спортсмены. Среди гостей были замечены олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Катарина Хенниг, чемпионы мира по биатлону Эрик Лессер и Бенедикт Долль.

Фребель ранее выступала в лыжных гонках, но после прошедшего сезона она решила перейти в биатлон. Что касается Хорна, то он становился бронзовым призёром чемпионата мира 2020 года в эстафете.

В настоящее время в биатлоне наступило межсезонье, спортсмены находятся в отпуске. Российские биатлонисты только начинают тренировочные сборы. Но россиян пока не допускают к международным соревнованиям из-за украинских событий.

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