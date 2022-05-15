Немецкие биатлонисты Хорн и Фребель сыграли свадьбу

Немецкие биатлонисты Антониа Фребель и Филипп Хорн сыграли свадьбу. Спортсмены расписались и провели церемонию бракосочетания.
Фото: insuedthueringen.de
На ней присутствовали известные спортсмены. Среди гостей были замечены олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Катарина Хенниг, чемпионы мира по биатлону Эрик Лессер и Бенедикт Долль.
Фребель ранее выступала в лыжных гонках, но после прошедшего сезона она решила перейти в биатлон. Что касается Хорна, то он становился бронзовым призёром чемпионата мира 2020 года в эстафете.
В настоящее время в биатлоне наступило межсезонье, спортсмены находятся в отпуске. Российские биатлонисты только начинают тренировочные сборы. Но россиян пока не допускают к международным соревнованиям из-за украинских событий.
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