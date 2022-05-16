Ростовцев: в биатлоне, как и в футболе, все разбираются. Но никто ответственности не несёт

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший тренер сборной России Павел Ростовцев высказался о работе Союза биатлонистов России под руководством Виктора Майгурова.
«Хотел бы отметить отсутствие в СБР громких скандалов и хайпа. Тренеры и аппарат федерации работали спокойно с пониманием того, как и куда движутся. Это, наверное, и принесло результат. Заметно, что президент поддерживал тренеров в сложных ситуациях, даже когда результатов не было, а это важно. У нас же в биатлоне, как и в футболе, все разбираются и знают, что нужно делать для общего блага. Только никто за это ответственности не несёт.
Уверен, когда тренеры чувствуют поддержку руководителя, работать намного спокойнее. Думаю, можно говорить, что сейчас в нашем биатлоне сложилась нормальная ситуация, когда можно спокойно готовить резерв к Олимпиаде-2030, поскольку кандидаты на Игры-2026 так или иначе уже засветились. Ну и развивать все остальные направления», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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