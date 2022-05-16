«Сказки о привлечении миллиардов в биатлон нам уже рассказывали. Ну и где эти миллиарды?»

В июне российский биатлон ждёт важное событие – выборы на пост президента СБР. Кандидатов двое: действующий глава Виктор Майгуров и первый вице-президент Алексей Нуждов. На какие вопросы прежде всего предстоит дать ответ новому избранному рулевому нашего биатлона, какие моменты в работе Союза необходимо усилить – об этом «Чемпионату» рассказал трёхкратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр, бывший тренер сборной России, а ныне советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев.

«Часть конфликтов в СБР носила заказной характер»

– Павел, как вы оцените работу нынешнего руководства СБР?

– У любой спортивной федерации несколько направлений деятельности, но самое яркое впечатление всегда складывается на основе выступления национальной команды на главном старте сезона. Если вспомнить, что было на прошлых Олимпийских играх и на чемпионатах мира 2019, 2020, 2021 годов, и сравнить с тем, что было в Пекине, это огромная разница. На Играх-2022 биатлон стал третьим в нашей сборной видом спорта по количеству завоёванных медалей. Это первое.

Второе. Хотел бы отметить отсутствие в СБР громких скандалов и хайпа. Тренеры и аппарат федерации работали спокойно, с пониманием того, как и куда движутся. Это, наверное, и принесло результат. Заметно, что президент поддерживал тренеров в сложных ситуациях, даже когда результатов не было, а это важно. У нас же в биатлоне, как и в футболе, все разбираются и знают, что нужно делать для общего блага. Только никто за это ответственности не несёт.

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Уверен, когда тренеры чувствуют поддержку руководителя, работать намного спокойнее. Думаю, можно говорить, что сейчас в нашем биатлоне сложилась нормальная ситуация, когда можно спокойно готовить резерв к Олимпиаде-2030, поскольку кандидаты на Игры-2026 так или иначе уже засветились. Ну и развивать все остальные направления.

– Вы сказали об отсутствии скандалов. Но разве их не было? И биатлонистки против Михаила Шашилова выступали, и в мужской команде не всё гладко складывалось.

– Да, вы правы. Но я хотел бы отметить реакцию руководства СБР, которое в реалиях просто сильнейшей медийной раскрутки вида спорта не дало этим ситуациям выйти за какие-то рамки. Насколько я знаю, часть конфликтов была инициирована определёнными людьми, то есть носила заказной характер. Но в эти подробности я лезть не буду.

Павел Ростовцев Фото: РИА Новости

– Разделение команды на группы – плюс или минус?

– Такое у нас уже было раньше, когда мы готовились к Олимпиаде в Сочи, например. Пример коллег из лыжных гонок показал, что такой подход работает. Вот только просто скопировать же нельзя. Нужно продумать все детали, учесть множество нюансов, в том числе самый главный – хорошие психологические условия для спортсменов.

Разделение на группы на самом деле – сложное решение. Оно было принято, дало свои результаты, значит, можно говорить о том, что это решение было верным. Но эта конфигурация, на мой взгляд, не должна быть статичной. Возможно, вновь будет объединение или появление смешанных групп. Важно, чтобы все шаги обсуждались с тренерским сообществом, а не принимались авторитарно.

«Связывать назначение тренеров сборной и выборы в СБР нельзя»

– Вы говорите, что не должно быть авторитарных шагов. А как же тогда утверждение тренерского штаба до выборов президента?

– Я убеждён, что эта тема слишком перегрета. Выборы президента СБР и назначение тренерского штаба сборной – два абсолютно самостоятельных и параллельных процесса. При большом желании их можно связать друг с другом, но это будет несколько искусственно. Почему-то сейчас информация подаётся так, словно все кандидаты на должности тренеров сборной – а их ещё предстоит утвердить в Минспорта, согласовав с ЦСП – родились в голове президента Майгурова, который и протащил их в команду. Но все эти кандидаты выдвинуты тренерским сообществом во время чемпионата России в Тюмени. Тогда состоялось расширенное заседание тренерского совета, где и обсуждались эти кандидатуры. И других претендентов не оказалось! Некоторые тренеры – не те специалисты, что бесконечно говорят в СМИ, а те, что работают «на земле» в своих регионах – поддержали коллег, готовых работать в сборной. А далее было обсуждение на исполкоме тренерского совета. Обсуждение, а не единоличное назначение.

Ну и другой вопрос. Давайте сначала выберем президента. У нас что, тренеры сразу лучше станут? Да ничего не изменится. Те специалисты, которые были предложены профессиональным тренерским сообществом, должны работать со сборными России. Моё мнение — нельзя связывать процессы, напрямую не связанные друг с другом. Разве два года назад, когда произошла смена руководства СБР, резко поменялся тренерский состав? Нет. Тренеры продолжили свою работу. Кстати, если мы приводим в пример лыжные гонки, там похожая ситуация. Сначала были утверждены тренеры, отобраны спортсмены на централизованную подготовку, а выборы президента ФЛГР только предстоят.

– По вашим словам получается, что нынешнее руководство СБР работает идеально, вопросов к нему вообще нет?

– Почему же? Да, я высоко оцениваю работу президента Майгурова и его команды, но вопросы к работе живой организации есть всегда. Работы непочатый край, особенно по развитию биатлона в регионах. И не только.

Виктор Майгуров Фото: РИА Новости

«Деньги спонсоров бюджетные средства не заменят»

– Как раз о развитии регионов говорил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, который также выдвинул свою кандидатуру на выборы.

– Это его право, как и любого человека. Но кто бы ни был президентом, если в своей предвыборной программе кандидат говорит, что вот он придёт и на региональные федерации польётся финансовый дождь – это враньё. Без бюджетного финансирования – федерального, регионального или муниципального – развитие вида спорта невозможно. Точечно СБР может как-то помочь регионам, но думать, что именно СБР должен решать все региональные вопросы – иллюзия. Поверьте человеку, который проработал в органах власти крупного региона и знает процессы изнутри.

Многие думают, что придёт суперуправленец, который привлечёт откуда-то огромные деньги, и биатлон на местах начнёт развиваться. Это не так. Я работал в сборной России, когда президентом СБР был Михаил Прохоров. Но даже тогда выделяемые регионам средства были лишь хорошим дополнением, но не заменой бюджетному финансированию. А сказки о привлечении миллиардов в бюджет СБР рассказывал ещё мой товарищ Владимир Драчёв. Ну и где эти миллиарды?

Нужно плотно контактировать с федеральным и региональными Минспорта, органами власти на местах, а это огромная и сложная работа. Она не делается по мановению волшебной палочки.

Александр Логинов Фото: Stanko Gruden/Getty Images

– Расклад сил перед выборами примерно равный. Может ли что-то резко поменяться?

– В данном случае нужно понимать, что это же не выборы губернатора или депутатов различных уровней, когда участвуют десятки тысяч избирателей, а роль СМИ очень велика. Тут чуть больше полусотни делегатов решат судьбу российского биатлона на ближайшие четыре года. И при таком небольшом количестве людей, обладающих правом голоса, действуют другие выборные технологии, в том числе и грязные. Развитие биатлона в стране и регионах определяются далеко не наличием ратрака или подаренными винтовками.

– Вы упомянули о том, что к руководству СБР есть вопросы. Можете сформулировать их более конкретно?

– Конечно. Первое. Нужно оптимизировать систему отбора в сборные России всех уровней. Система должна быть такой, чтобы выявлять и вести кандидатов в национальную команду достаточно рано.

Второе. Выстроить более чёткую работу с Минспорта и ЦСП. Сборная страны и ближайший резерв должны быть максимально обеспечены за счёт средств федерального бюджета. Без этого никуда не денешься.

Третье. Нужно тесно сотрудничать с ОКР, который располагает достаточно серьёзными возможностями для поддержки общероссийских спортивных федераций.

Четвёртое. Нужно продолжать диалог с Международным союзом биатлонистов и национальными федерациями других стран, чтобы остаться частью IBU. С людьми нужно разговаривать, а молчание – путь в никуда. Понятно, что о какой-то поддержке речь не идёт сейчас, но важно сохранить контакты, которые есть.

Пятое. Хотелось бы понять, что будет с экипировкой и инвентарём для сборных России на предстоящий сезон.

Шестое – это целый блок по развитию биатлона в стране. Как планируется обучать региональных тренеров? Планируется ли создание единого методического пространства для тренеров? Что будет сделано для появления в России тренировочной базы для подготовки биатлонистов и лыжников в условиях среднегорья?

Кристина Резцова Фото: Stanko Gruden/Getty Images

Ну и дополнительно наказ к руководству СБР. Нужно постараться сделать так, чтобы объём внебюджетных средств, привлекаемых на развитие биатлона в регионах, с каждым годом увеличивался. Плюс нужны какие-то маркетинговые ходы со стороны СБР, которые бы показывали работу союза по развитию биатлона.

Ну и ещё, это просто моя идея. Сейчас много говорят о сотрудничестве с лыжными гонками, а я бы предложил более тесно работать ещё и со специалистами по пулевой стрельбе. У нас в этом направлении пробел, как мне кажется. А профессиональные стрелки могли бы многое дать биатлону. Я общался с тренерами сборной России по пулевой стрельбе – они наверняка готовы к сотрудничеству, но пока к ним из биатлона никто не обращался. Мне рассказывали истории, как спортсмены в пулевой стрельбе учились стрелять в ветер, участвуя в соревнованиях по стрельбе из лука! И это работало. Думаю, такое сотрудничество могло бы быть очень полезным.