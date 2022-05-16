Юрий Каминский ответил на вопрос о своём будущем в сборной России
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Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о продолжении работы в стане национальной команды.
«Буду ли оставаться тренером сборной? Пока буду. Следующий сезон? Там будет видно. Сейчас новый президент скажет: «Не нужен!»… Выборы же 23-го числа», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует с этапа в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Будут ли допущены к соревнованиям российские спортсмены — на данный момент неизвестно.
Напомним, ранее стало известно, что группу Каминского покинули биатлонисты Антон Бабиков, Карим Халили и Даниил Серохвостов.
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