Юрий Каминский ответил на вопрос о своём будущем в сборной России

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о продолжении работы в стане национальной команды.

«Буду ли оставаться тренером сборной? Пока буду. Следующий сезон? Там будет видно. Сейчас новый президент скажет: «Не нужен!»… Выборы же 23-го числа», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует с этапа в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Будут ли допущены к соревнованиям российские спортсмены — на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что группу Каминского покинули биатлонисты Антон Бабиков, Карим Халили и Даниил Серохвостов.