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«Боюсь, скажу лишнего и могу навредить». Каминский — об уходе биатлонистов из своей группы

«Боюсь, скажу лишнего и могу навредить». Каминский — об уходе биатлонистов из своей группы
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Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему в его группу для подготовки к сезону-2022/2023 не попали Антон Бабиков, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

«Почему ушли Бабиков, Серохвостов и Халили? Лучше обратиться к спортсменам, пусть они вам расскажут. Я не хотел бы на эту тему говорить. Боюсь, скажу лишнего и могу им навредить. Решения у нас, в первую очередь, принимают спортсмены, а потом все остальные подстраиваются под этот выбор», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Полные составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Будут ли допущены к соревнованиям российские спортсмены — на данный момент неизвестно.

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