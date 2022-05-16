В СБР объяснили отсутствие Васнецовой в списке составов групп сборной России по биатлону

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил отсутствие Валерии Васнецовой в списках групп подготовки на сезон – 2022/2023.

«Валерия Васнецова выбрала самоподготовку с командой региона», — сказал Аверьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Последние два сезона Васнецова входила в состав группы тренера Михаила Шашилова.

Напомним, в прошлом сезоне Васнецовой удалось отобраться на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). Однако по приезде на Игры Васнецова заразилась коронавирусом и не смогла принять участие в соревнованиях.

Полные составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Будут ли допущены к соревнованиям российские спортсмены — на данный момент неизвестно.