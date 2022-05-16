Утверждены составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/2023

Сегодня, 16 мая, Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы групп сборной России по биатлону для подготовки в сезоне-2022/2023.



Группа Юрия Каминского: Емерхонов Евгений (2000), Ерёмин Роман (1997), Корнев Александр (2001), Латыпов Эдуард (1994), Мухамедзянов Ильназ (1997), Первушин Михаил (1999).



Группа Сергея Башкирова: Бабиков Антон (1991), Бажин Кирилл (1998), Бурундуков Михаил (1998), Логинов Александр (1992), Малеев Вячеслав (1997), Поварницын Александр (1994), Томшин Василий (1997), Цветков Максим (1992).



Группа Михаила Шашилова: Гаврилова Владислава (1998), Григорьева Анна (1999), Казакевич Ирина (1997), Кудисова Алина (1999), Плюснина Полина (1999), Старовойтова Анна (2000), Шевченко Анастасия (1999), Шевченко (Мекрюкова) Наталия (2000); резерв – Анастасия Батманова (2000), Тамара Дербушева (1995).



Группа Артёма Истомина: Гербулова Наталья (1995), Гореева Анастасия (1999), Довгая Ксения (1999), Каплина Елизавета (1996), Куклина Лариса (1990), Миронова Светлана (1994), Носкова Екатерина (1996), Резцова Кристина (1996); Серохвостов Даниил (1999), Карим Халили (1998).



Юниоры: Блинов Никита (2002), Домичек Олег (2002), Зубарев Алексей (2001), Иродов Денис (2002), Ковалёв Алексей (2001), Конкин Ярослав (2003), Морилов Михаил (2003), Смирнов Евгений (2001).



Юниорки: Гришина Анастасия (2002), Дюжева Кира (2002), Зырянова Анастасия (2001), Иванова Амина (2001), Метеля Виктория (2003), Шеллер Юлия (2002), Шишкина Влада (2003); резерв – Болдырева Маргарита (2004), Зенова Анастасия (2002), Караман Ксения (2003), Екатерина Копорулина (2003).