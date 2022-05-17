Тарьей Бё опубликовал фото с беременной невестой

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях фото со своей невестой Гитой Симонсен, ожидающей ребёнка.
Пара объявила о помолвке в августе 2021 года, до этого они продолжительное время встречались. Когда и где пройдёт свадьба, влюблённые не разглашают.
Фото: из личного архива Тарьея Бё
На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) Тарьей Бё завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте. В общем же зачёте Кубка мира Бё стал шестым. Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал француз Кентен Фийон Майе.
Ранее о предстоящем отцовстве Тарьея шуточно высказался его старший брат Йоханнес, предположивший, что после рождения ребёнка его результаты пойдут на спад.
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