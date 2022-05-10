Йоханнес Бё шуточно высказался о предстоящем отцовстве брата Тарьея, тот ответил

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Йоханнес Бё иронично высказался о предстоящем отцовстве своего старшего брата – Тарьея Бё.

«Этому мальчику, вероятно, придётся подождать, прежде чем ему разрешат ходить в детский сад, играть с другими детьми и заражать отца болезнями. Этот момент нас всех очень интересует. Всё будет хорошо, пока его сын не пойдёт в садик», – приводит слова Йоханнеса издание VG.

«Йоханнес отлично с этим справился – его ребёнок почти не ходил в детсад. Помимо этого, у него была причина держать его дома из-за коронавируса. Насколько я знаю, мой сын не будет ходить в детский сад в течение года, так что у меня будет хотя бы один хороший сезон», – ответил Тарьей.