Смольский ответил, смогут ли старты с россиянами стать достойной альтернативой Кубку мира

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке, биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский ответил, могут ли локальные соревнования с россиянами стать альтернативой этапам Кубка мира.
В конце прошлого сезона Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от международных стартов согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Конгресс IBU, где будет вынесен вопрос о возвращении россиян и белорусов, пройдёт в сентябре.
«В сложившейся ситуации нам ни в коем случае нельзя опускать руки. Нужно быть готовыми к тому времени, когда нас допустят к выступлению на этапах Кубка мира, чтобы приехать на эти соревнования ещё более сильными, чем раньше. Для этого и разработаны планы совместных состязаний. Это возможность тренироваться и поддерживать форму, а ещё подсмотреть у соседей какие-то наработки», — приводит слова Смольского «Беларусь сегодня».
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