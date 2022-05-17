Смольский ответил, смогут ли старты с россиянами стать достойной альтернативой Кубку мира

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке, биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский ответил, могут ли локальные соревнования с россиянами стать альтернативой этапам Кубка мира.

В конце прошлого сезона Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от международных стартов согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Конгресс IBU, где будет вынесен вопрос о возвращении россиян и белорусов, пройдёт в сентябре.

«В сложившейся ситуации нам ни в коем случае нельзя опускать руки. Нужно быть готовыми к тому времени, когда нас допустят к выступлению на этапах Кубка мира, чтобы приехать на эти соревнования ещё более сильными, чем раньше. Для этого и разработаны планы совместных состязаний. Это возможность тренироваться и поддерживать форму, а ещё подсмотреть у соседей какие-то наработки», — приводит слова Смольского «Беларусь сегодня».