«Мне становилось всё хуже. Но я знал, на что иду». Интервью с лучшим биатлонистом Беларуси

Белорусские биатлонисты-мужчины обошли всех россиян на Кубке СБР в Уфе. Главным героем турнира, победителем двух из трёх гонок стал Антон Смольский – лидер сборной Беларуси по биатлону и серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в индивидуальной гонке.

В интервью «Чемпионату» Антон рассказал о тяжёлой подготовке к сезону, травме колена, а также назвал свой топ-3 биатлонистов Кубка мира этого сезона.

«Это межсезонье я запомню навсегда»

– На Кубке мира вы прервали безмедальную серию мужской сборной Беларуси. За счёт чего в этом сезоне удалось улучшить результаты на международных соревнованиях?

– Первую медаль на Кубке мира я выиграл в Хохфильцене. Эмоции после этой гонки могут сравниться с тем, что было после олимпийской индивидуальной гонки.

Перед сезоном я понимал, что при хорошей стрельбе могу рассчитывать на топ-10. Начиная с мая и заканчивая стартом Кубка мира, было проделано очень много работы. Это межсезонье я запомню навсегда. После каждого сбора я чувствовал сильную усталость, но, к счастью, успевал восстанавливаться.

В сентябре я перенёс ковид, и две тренировочные недели выпали. После моей болезни план был скорректирован. Вернул форму быстро. Можно сказать, что болезнь восстановила мой организм после нагрузок.

Основополагающей причиной этого успешного результата стал тяжёлый труд. Не только спортсменов, но и всех, кто работает в сфере биатлона Беларуси.

– Вы рассказывали, что в конце осени травмировали колено. Что случилось?

– Во время тяжёлых кроссов я чувствовал дискомфорт. МРТ подтвердило, что есть проблема. С каждой неделей мне становилось хуже и от бега удовольствия уже не было. Иногда беговую работу заменяли чем-то другим. При работе на лыжероллерах проблем не испытывал, и на подготовку это не повлияло. Зимой колено практически не беспокоило. Лишь на тяжёлых тренировках.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Я знал, на что иду, мне было важнее закончить полноценную подготовку. А сейчас пришло время для реабилитации.

– Ваша медаль Олимпиады-2022 – историческая. До этого белорусские биатлонисты-мужчины лишь дважды поднимались на пьедестал Игр. Что почувствовали, когда поняли, что вписали своё имя в историю белорусского спорта?

– Конечно, я задумывался о белорусских чемпионах, мне хотелось быть в их числе. После того как понял и принял, что я олимпийский призёр, я слегка выдохнул (улыбается). Ведь на протяжении почти 10 лет я ежедневно работал над собой и своим результатом.

– Сезон для вас окончен? Как оцениваете свои результаты этой зимой?

– Да, сезон для меня окончен. Есть минимальное чувство неудовлетворённости. Я назвал бы сезон идеальным, если остался бы в топ-10 общего зачёта Кубка мира. Сезон отличный, результат крутой. И самое главное — есть резервы. Также рад за свою команду. Ребята добавили вместе со мной.

«Сильные парни из России составили конкуренцию»

– Какие впечатления остались после успешного выступления на Кубке СБР в Уфе?

– Уфа вернула эмоции биатлона. Снова почувствовал дух соревнований. Сильные парни из команды России составили отличную конкуренцию.

– Удалось ли получить выплаты от IBU в текущей экономической ситуации? У Беларуси те же проблемы с банками, что и в России? Или всё проще?

– Некоторые выплаты получить не удалось. Очень надеюсь, что они не пропадут. В Беларуси ситуация с банками аналогичная российской.

– Поддержал ли вас кто-то из иностранцев после того, как команду отстранили от международных стартов? Чувствовалось ли какое-то напряжение со стороны иностранцев?

– Некоторые из иностранцев писали. Но те, кто писал, поддерживали меня и мою команду. Напряжения не было. Но на сборе после Олимпиады мы с иностранными спортсменами уже не пересекались.

– Назовите трёх лучших биатлонистов мира этого сезона среди мужчин и женщин.

– Среди мужчин – Кентен Фийон Майе, Йоханнес Бё, Эдуард Латыпов. Из женщин – Динара Алимбекова, Марте Рёйселанд, Эльвира Эберг.

– На каком месте по популярности среди других видов спорта в Беларуси биатлон? За ним сейчас следят так же пристально, как во времена Домрачевой?

– Биатлон на первом месте по популярности в стране, но после нашего отстранения его не смотрели. Но вообще внимание к биатлону в стране очень пристальное: за гонками в Уфе болельщики следили.