Виктор Майгуров прокомментировал подписание соглашения с Белорусской федерацией биатлона

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о сотрудничестве с Белорусской федерацией биатлона.

«Сегодня достаточно знаменательное событие. Между нашими федерациями уже достаточно долгое сотрудничество. Данное соглашение включает в себя не только проведение не только совместных событий, но и обмен опытом. Соревнования будут открытыми. Мы будем рады, если другие спортсмены из разных захотят присоединиться к нашим соревнованиям.

Цель данного соглашения – это поддержка соревновательного уровня, конкуренции. Так или иначе ситуация стабилизируется, и наши команды скоро смогут вернуться в биатлон. Этот проект нацелен на то, чтобы мы не потеряли тренировочный уровень, и распространяться он будет не только на верхние команды, но и на юношеские», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



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