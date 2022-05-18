Виктор Майгуров прокомментировал подписание соглашения с Белорусской федерацией биатлона

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о сотрудничестве с Белорусской федерацией биатлона.
«Сегодня достаточно знаменательное событие. Между нашими федерациями уже достаточно долгое сотрудничество. Данное соглашение включает в себя не только проведение не только совместных событий, но и обмен опытом. Соревнования будут открытыми. Мы будем рады, если другие спортсмены из разных захотят присоединиться к нашим соревнованиям.
Цель данного соглашения – это поддержка соревновательного уровня, конкуренции. Так или иначе ситуация стабилизируется, и наши команды скоро смогут вернуться в биатлон. Этот проект нацелен на то, чтобы мы не потеряли тренировочный уровень, и распространяться он будет не только на верхние команды, но и на юношеские», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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