Майгуров ответил Губерниеву, почему отказался от предвыборных дебатов с Нуждовым

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, почему отказался от предвыборных дебатов с кандидатом на пост президента организации Алексеем Нуждовым. Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев предложил Майгурову и Нуждову устроить дебаты.
«Что я могу ответить Губерниеву? Ни в каких шоу я не участвовал. Не вижу необходимости участвовать в тех или иных шоу.
Проводить дебаты, учитывая всё то, что происходит сейчас в мире… Все видят мою работу за последние два года. Не вижу необходимости что-то кому-то доказывать. Я делаю свою работу как президент, хожу на работу каждый день и планирую делать так дальше», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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