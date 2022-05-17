В сборной России по биатлону серьёзные перестановки. Опять маленькая революция?

В начале мая Союз биатлонистов России (СБР) огласил имена тренеров, которые будут работать со сборной в предстоящем сезоне. Ничего неожиданного, помимо имени Артёма Истомина, который будет тренировать в паре с Виталием Норицыным, в новости не было. А вот составы тренировочных групп, мягко говоря, удивили. Что же изменилось в команде?
«Решения принимают спортсмены»
В нынешнем сезоне команду также будут тренировать Юрий Каминский и Сергей Башкиров, правда, если в прошлом году основной костяк сборной работал с первым специалистом, то теперь всё будет наоборот.
В группу Каминского из представителей основы попал лишь Эдуард Латыпов, вероятно, потому, что биатлонист и тренер выработали подход к работе, помогающий добиваться результата. В остальном же у специалиста тренируются те, кто раньше бегал на Кубке России или IBU. Группа Сергея Башкирова выглядит более мощно, и незнакомых фамилий там почти нет.
Группа Башкирова: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Александр Логинов, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Василий Томшин, Максим Цветков.
От Каминского ушли Бабиков, Серохвостов и Халили. Специалист не стал распространяться по поводу причин принятого ими решения.
«Почему ушли Бабиков, Серохвостов и Халили? Лучше обратиться к спортсменам, пусть они вам расскажут. Я не хотел бы говорить на эту тему. Боюсь, скажу лишнего и могу им навредить. Решения у нас в первую очередь принимают спортсмены, а потом все остальные подстраиваются под этот выбор», – пояснил Каминский.
Бабиков же, в свою очередь, удивился такому ответу специалиста и объяснил, что никакого конфликта или недопонимания в команде нет.
Светлана Миронова
Фото: РИА Новости
«У нас абсолютно здоровая атмосфера. Мы поговорили с Юрием Михайловичем и с моим личным тренером. Ни у кого никаких обид даже близко нет. Всё это долго обсуждалось с тренерами. Пришли к такому выводу просто потому, что у Юрия Михайловича намечалась более молодая команда. В таком коллективе были люди с моей проблематикой, то есть более возрастные ребята, у которых многие вещи в тренировках близки к моим проблемам. Мы обсудили и пришли к выводу, что можно попробовать поступить вот так».
Группа Каминского действительно молодая: если не считать Латыпова, всем меньше 25 лет. Посмотрим, чем закончится такой эксперимент.
«Судьба Васнецовой мне не известна»
У женщин ситуация не менее интересная, а изменения не менее серьёзные. Из группы Михаила Шашилова так же, как и из группы Каминского, разбежались спортсмены. А вот в группе Артёма Истомина (и Виталия Норицына), наоборот, сплошь известные фамилии. Более того, специалисты будут работать не только с девушками, но и с несколькими мужчинами. Неужели решили и тут попробовать систему лыжной сборной?
Группа Истомина: Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Даниил Серохвостов, Карим Халили.
СБР сообщил, что большая группа Шашилова будет сокращена до восьми спортсменок по итогам летних сборов. Группа действительно масштабная, даже с учётом того, что от специалиста ушли Валерия Васнецова и Светлана Миронова. О причинах тренер говорить также не стал.
«Васнецова, насколько я знаю, сдала оружие в Чайковском. Дальнейшая её судьба мне не известна. Я с ней разговаривал до этого, она сказала: «Я через два дня вам позвоню и дам ответ, буду ли тренироваться». Но до праздников мне никто не позвонил, кроме её личного тренера. Может, она оформляет переход: на Ямал или ещё куда-то. Но пока так. Со счетов пока её не скидываем. Самоподготовка с командой региона? Вполне возможно. Руки развязаны проявить себя в чём-то. Всё может быть», – заявил Шашилов.
Карим Халили
Фото: РИА Новости
В СБР же сказали, что Васнецова, как и Ульяна Нигматуллина с Викторией Сливко, приняла решение тренироваться в своих регионах. Ульяна уже опробовала такой подход в прошлом сезоне, получилось довольно хорошо.
Если уход спортсменов из группы Шашилова пока остаётся загадочным, то причины перехода биатлонистов в группу Истомина понятны. Скорее всего, ключевым фактором перехода стала фигура Виталия Норицына. Резцова пришла тренироваться под руководством непосредственно своего наставника, а Миронова долгое время работала со специалистом в сборной.
Интересен эксперимент с внедрением смешанной команды, пускай она в основном и базируется на женской сборной. Халили и Серохвостов, ушедшие от Каминского, видимо, решили, что подход Истомина, который раньше работал в мужской команде, им подойдёт лучше, чем подход Башкирова. Что ж, посмотрим, как изменится подготовка спортсменов в предстоящем сезоне. Жаль, что оценить, скорее всего, получится лишь на российском уровне.
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