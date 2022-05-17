В сборной России по биатлону серьёзные перестановки. Опять маленькая революция?

В начале мая Союз биатлонистов России (СБР) огласил имена тренеров, которые будут работать со сборной в предстоящем сезоне. Ничего неожиданного, помимо имени Артёма Истомина, который будет тренировать в паре с Виталием Норицыным, в новости не было. А вот составы тренировочных групп, мягко говоря, удивили. Что же изменилось в команде?

«Решения принимают спортсмены»

В нынешнем сезоне команду также будут тренировать Юрий Каминский и Сергей Башкиров, правда, если в прошлом году основной костяк сборной работал с первым специалистом, то теперь всё будет наоборот.

В группу Каминского из представителей основы попал лишь Эдуард Латыпов, вероятно, потому, что биатлонист и тренер выработали подход к работе, помогающий добиваться результата. В остальном же у специалиста тренируются те, кто раньше бегал на Кубке России или IBU. Группа Сергея Башкирова выглядит более мощно, и незнакомых фамилий там почти нет.

От Каминского ушли Бабиков, Серохвостов и Халили. Специалист не стал распространяться по поводу причин принятого ими решения.

«Почему ушли Бабиков, Серохвостов и Халили? Лучше обратиться к спортсменам, пусть они вам расскажут. Я не хотел бы говорить на эту тему. Боюсь, скажу лишнего и могу им навредить. Решения у нас в первую очередь принимают спортсмены, а потом все остальные подстраиваются под этот выбор», – пояснил Каминский.

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Бабиков же, в свою очередь, удивился такому ответу специалиста и объяснил, что никакого конфликта или недопонимания в команде нет.

Светлана Миронова Фото: РИА Новости

«У нас абсолютно здоровая атмосфера. Мы поговорили с Юрием Михайловичем и с моим личным тренером. Ни у кого никаких обид даже близко нет. Всё это долго обсуждалось с тренерами. Пришли к такому выводу просто потому, что у Юрия Михайловича намечалась более молодая команда. В таком коллективе были люди с моей проблематикой, то есть более возрастные ребята, у которых многие вещи в тренировках близки к моим проблемам. Мы обсудили и пришли к выводу, что можно попробовать поступить вот так».

Группа Каминского действительно молодая: если не считать Латыпова, всем меньше 25 лет. Посмотрим, чем закончится такой эксперимент.

«Судьба Васнецовой мне не известна»

У женщин ситуация не менее интересная, а изменения не менее серьёзные. Из группы Михаила Шашилова так же, как и из группы Каминского, разбежались спортсмены. А вот в группе Артёма Истомина (и Виталия Норицына), наоборот, сплошь известные фамилии. Более того, специалисты будут работать не только с девушками, но и с несколькими мужчинами. Неужели решили и тут попробовать систему лыжной сборной?

СБР сообщил, что большая группа Шашилова будет сокращена до восьми спортсменок по итогам летних сборов. Группа действительно масштабная, даже с учётом того, что от специалиста ушли Валерия Васнецова и Светлана Миронова. О причинах тренер говорить также не стал.

«Васнецова, насколько я знаю, сдала оружие в Чайковском. Дальнейшая её судьба мне не известна. Я с ней разговаривал до этого, она сказала: «Я через два дня вам позвоню и дам ответ, буду ли тренироваться». Но до праздников мне никто не позвонил, кроме её личного тренера. Может, она оформляет переход: на Ямал или ещё куда-то. Но пока так. Со счетов пока её не скидываем. Самоподготовка с командой региона? Вполне возможно. Руки развязаны проявить себя в чём-то. Всё может быть», – заявил Шашилов.

Карим Халили Фото: РИА Новости

В СБР же сказали, что Васнецова, как и Ульяна Нигматуллина с Викторией Сливко, приняла решение тренироваться в своих регионах. Ульяна уже опробовала такой подход в прошлом сезоне, получилось довольно хорошо.

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Если уход спортсменов из группы Шашилова пока остаётся загадочным, то причины перехода биатлонистов в группу Истомина понятны. Скорее всего, ключевым фактором перехода стала фигура Виталия Норицына. Резцова пришла тренироваться под руководством непосредственно своего наставника, а Миронова долгое время работала со специалистом в сборной.

Интересен эксперимент с внедрением смешанной команды, пускай она в основном и базируется на женской сборной. Халили и Серохвостов, ушедшие от Каминского, видимо, решили, что подход Истомина, который раньше работал в мужской команде, им подойдёт лучше, чем подход Башкирова. Что ж, посмотрим, как изменится подготовка спортсменов в предстоящем сезоне. Жаль, что оценить, скорее всего, получится лишь на российском уровне.