Королькевич: в Европе ходит информация, что россияне будут отстранены минимум на два года

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич высказался о создании Кубка Содружества, в котором примут участие россияне и белорусы, на фоне отстранения от международных соревнований.
«По той информации, которая сейчас ходит в Европе, российские спортсмены будут отстранены минимум на два года, поэтому нужно искать какой-то выход из положения. Решение провести совместный Кубок в этой ситуации правильное. Можно ещё привлечь спортсменов из стран азиатского региона. Конечно, этот турнир не сравнить с уровнем Кубка мира, поэтому интересно, как будут мотивированы спортсмены. Для того чтобы поднять эти старты на высокий уровень, нужно найти средства на достойные призовые. Что касается инфраструктуры, то с ней проблем быть не должно. В России достаточно хороших стадионов, в Беларуси есть Раубичи, где в декабре и январе погода позволяет проводить соревнования высокого уровня.
Хорошо, что федерации нашли общий язык и будут помогать друг другу. Но в целом без конкуренции с иностранными спортсменами россиянам и белорусам будет тяжело. Это однозначно шаг назад. Спортсменам будет тяжело настраиваться в психологическом плане, искать мотивацию. Но нужно пробовать что-то новое, помогать друг другу, поэтому федерации приняли единственно верное решение в условиях изоляции», — цитирует Королькевича Metaratings.
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